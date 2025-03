Iltempo.it - "Spettacolo filo-Putin". Valanga di commenti contro un teatro di Treviso per l'ultimo spettacolo

Mettere in scena uno dei capolavori dello scrittore russo Lev Tolstoj oggi può essere considerato propaganda? In questi giorni il proFacebook delMario Del Monaco diè diventato scenario di un acceso ssulla guerra in Ucraina in relazione alla rappresentazione teatrale dell'opera «Anna Karenina», che sarà in scena a partire da questa sera fino a domenica 30 marzo. La discussione dai toni violenti, con termini offensivi, si è scatenata tra idel post di promozione dellocon attacchi direttiil presidente russo Vladimir, la cultura russa e in particolare la scelta da parte delStabile del Veneto, che cura la programmazione delDel Monaco, di mettere in scena il grande romanzo di Tolstoj, considerata da alcuni utenti social offensiva nei confronti del popolo ucraino.