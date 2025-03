Ilfattoquotidiano.it - “Spazio extra per le gambe e posti a sedere prioritari, abbiamo aggiunto qualche costo extra”: la ‘vendetta’ del ristorante nel conto del Ceo di Ryanair Michael O’Leary

C’è chi semina vento e raccoglie tempesta, e chi semina sovrapprezzi. e si ritrova un“gonfiato” al. È la singolare esperienza vissuta da, il milionario Ceo di, noto per le politiche tariffarie aggressive della sua compagnia aerea low cost. Durante una cena alLuvida di Navan, in Irlanda, il magnate si è visto recapitare undecisamente “originale”. I proprietari del locale, evidentemente ispirati dalle pratiche commerciali della compagnia aerea, hanno deciso di applicare aldiuna serie di costi aggiuntivi del tutto simili a quelli che i passeggericonoscono fin troppo bene:€7,95 (£6,25) per “per le”€9,95 (£8,32) per “”€19,95 (£16,69) per “prenotazione in zona tranquilla”Una “vendetta” servita fredda (o calda, come il branzino ordinato da), che ha portato iltotale a 142,30 euro (£119,04), comprensivo, oltre agli “”, di una bottiglia di Pinot Grigio,ri in pastella, funghi su pane tostato e, appunto, il branzino.