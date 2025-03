Formiche.net - Space economy, così l’Italia sorpassa Francia e Spagna. Tutti gli investimenti

Leggi su Formiche.net

Nel 2024, per la prima volta, il nostro Paese ha superatopernellae si avvicina al sorpasso sulla Germania, che guida la classifica europea. Sono i numeri che emergono dallo studio dell’Osservatoriodel Politecnico di Milano, che segnalano, come registrato dal ministro del Made in Italy, Adolfo Urso (autorità delegata per lo spazio): “Una netta inversione di tendenza rispetto al passato”. In particolare, secondo il report dell’Osservatorio, gliitaliani in startup spaziali hanno raggiunto i 170 milioni di euro nel 2024, segnando una crescita senza precedenti. Un ecosistema sempre più dinamico, anche grazie all’ingresso di aziende provenienti da altri settori, pronte a scommettere su progetti pilota innovativi. “Un segnale significativo della vitalità del comparto, che la nuova legge sullarafforzerà.