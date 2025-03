Latinatoday.it - Spaccio nella cantina di un 46enne, in casa trovati droga e appunti con cifre e acquirenti

Leggi su Latinatoday.it

Per gli investigatori gestiva un’attività di vendita al dettaglio dil’uomo di 46 anni arrestato a Latina dopo essere stato trovato in possesso di, denaro e altro materiale. In particolare gli investigatori della Squadra Mobile, impegnati in un’attività di controllo finalizzata al.