Spaccio nei boschi. Spietata e pericolosa: sgominata una gang

Lei, eroinomane di 35 anni, con il volto irrimediabilmente deturpato, ridotto ad una maschera di sangue. Il suo amico, di 40 anni, a terra in un coma da cui si è risvegliato solo un mese e mezzo più tardi. La loro colpa? Qualche grammo di cocaina rubato quella della trentacinquenne, sfregiata con cocci di vetro di una bottiglia di birra. Aver difeso l’amica invece quella del quarantenne, mandato ko con un pugno in faccia in seguito al quale è caduto e si è spaccato la testa contro l’asfalto. Ora sta meglio, ma non tornerà mai più lo stesso di prima. Ad aggredire entrambi, "il Biondo", un italomarocchino di seconda generazione di 22 anni di Costa Masnaga. Dietro l’aggressione, avvenuta il 16 luglio scorso, un vero e proprio monito per tutti gli altri consumatori di droga, un vasto giro dineldella droga della Brianza, tra Nibionno, Costa, Rogeno, Colle, Garbagnate Monastero.