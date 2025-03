Ilgiorno.it - Spaccio alla stazione di Monza, due arresti in 24 ore: stop (temporaneo) al market dell’hashish nei giardinetti

, 28 marzo – Vendono droga aidellae, come un fiume carsico, ciclicamente qualcuno li va ad arrestare. Gli ultimi due episodi a inizio settimana, per due giorni di fila. La polizia di Stato e la polizia locale di, nell’ambito dei servizi per il contrasto al fenomeno dellonei pressi dellaferroviaria, nella giornata di lunedì hanno tratto in arresto il primo, un cittadino marocchino colto nella flagranza del reato didi sostanza stupefacente nei pressi dei giardini di piazza Arosio a. Il giorno successivo, martedì, nella medesima zona, la polizia è toccato al secondo, un cittadino egiziano sempre perdi sostanza stupefacente. Gli episodi nel dettaglio Si è cominciato appunto alle 15.30 di lunedì, quando dopo aver avuto notizia di una notevole attività diall’interno deipubblici antistanti laferroviaria da parte di un soggetto, già noto ai poliziotti, che si avvicinava a diversi passanti offrendo della sostanza stupefacente, la centrale operativa della Questura die Brianza diramava la nota di ricerca alle Volanti e agli equipaggi del Pronto Intervento Rapido Motociclisti della polizia locale di