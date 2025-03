Anteprima24.it - SP 112, Iachetta sollecita la Provincia: “Serve chiarezza su iter e risorse”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“È fondamentale faresull’amministrativo e sull’eventuale disponibilità diper la messa in sicurezza della SP 112”. Lo afferma Anna, consiglierele di Forza Italia, che nelle scorse settimane ha presentato un’interrogazione rivolta al Presidente delladi Benevento, Nino Lombardi.“Abbiamo più volte richiamato l’attenzione dell’Ente sulla necessità di intervenire su un’arteria strategica per la viabilità dell’area. Ad oggi, tuttavia, non risultano sviluppi significativi, e riteniamo doveroso ricevere risposte puntuali e trasparenti”, aggiunge.Forza Italia segue da tempo l’evolversi della vicenda. Già nel marzo 2023, il deputato Francesco Maria Rubano aveva interessato il Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, affrontando il tema dell’accesso ai fondi destinati al contrasto del dissesto idrogeologico.