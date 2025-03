It.newsner.com - Sottomarino turistico affonda: tra i 6 morti, anche un bimbo

Un tragico incidente si è verificato nel Mar Rosso, al largo delle coste egiziane.Unche trasportava circa 44 passeggeri, tra cui bambini, di varie nazionalità, èto durante un’escursione per esplorare le barriere coralline.L’incidente ha provocato diverse vittime e un’intensa operazione di salvataggio.Ha iniziato adreSecondo il quotidiano locale, Al-Masry Al-Youm, ilSindbad si trovava nella zona di Hurghada, nel Mar Rosso egiziano, per prepararsi a un’escursione. Iloffre ai turisti una vista ravvicinata delle barriere coralline e della vivace vita marina sottomarina, ma giovedì qualcosa è andato terribilmente storto.Le fonti hanno rivelato che ilper turisti èto di fronte al porticciolo di uno dei famosi hotel di Hurghada, causando seie nove feriti, di cui quattro in condizioni critiche.