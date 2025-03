Iltempo.it - Sottomarino affondato nel Mar Rosso, ecco come erano le escursioni: il video

Leggi su Iltempo.it

La tragedia subacquea che ha scosso l'Egitto è ancora poco chiara. Ieri, un mini-sommergibile per le esplorazioni turistiche, il Sindbad, ènel Mar, un chilometro al largo della popolare stazione balneare di Hurgada. Sebbene manchino informazioni precise sulla causa dell'incidente, che non ha visto sopravvivere 6 dei passeggeri a bordo (tutti russi), secondo alcune fonti il natante avrebbe sbattuto contro la barriera corallina e quindi perso pressione. Il giro per esplorare i pesci tropicali e i fondali marini, che sarebbe dovuto durare una quarantina di minuti e in cui ilavrebbe dovuto raggiungere una profondità massima di 25 metri, è finito in tragedia. Ma cosa prevedevano queste? Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sindbad Submarines (@sindbadsubmarines) Il sito web della compagnia di Sindbad afferma di possedere due degli unici "14 veri sottomarini da diporto al mondo" con 45 posti a sedere per i passeggeri, due sedili per i piloti e un oblò panoramico per ogni passeggero.