Sottocorona avverte: "Giornate grigie". Dove colpiranno i "fenomeni intensi"

Indicando la mappa e in diretta dallo studio di Omnibus, Paoloha diffuso le ultime previsioni meteo partendo dalla "zona nuvolosa che interessa l'Italia" e che "fa parte di una struttura più ampia che prende tutta la parte orientale". Una situazione questa, ha precisato, che interessa soprattutto "il Medio Adriatico, in parte il sud, in maniera più marginale le altre regioni". Poi il chiarimento: il fatto che non ci sia forte instabilità non significa che si possa gioire. "Non sono state e non saranno grandi", ha tuonato l'esperto. Oggi sono attesi "più, ma meno rispetto a ieri, sul versante Adriatico. Ritornano sul basso Tirreno anche Calabria, Basilicata, Sicilia", ha proseguito. Le altre zone, cioè quelle "del medio Tirreno, della Sardegna, del nord" saranno nel mirino di "quantità minime di pioggia".