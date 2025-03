Ilgiorno.it - Sotto le stelle del jazz con Reitano. Felice Clemente in concerto: "Io, cresciuto con mio zio Mino"

Leggi su Ilgiorno.it

, re del Blue Note, domenica 40esimonel tempio milanese delper il nipote di. Cadenze Magazine, la “bibbia“ americana, l’ha definito "un talento destinato a fare la storia del". Il sax sempre in spalla, ma soprattutto nel cuore come lo zio, al quale nel 2017 ha dedicato un disco, “Legacy“, facendo rivivere successi che sono pezzi di patrimonio culturale del Paese. Una ragione di più, L’uomo e la valigia o La mia canzone. "Volevo riscattarlo facendolo riscoprire nella sua qualità musicale e compositiva e ringraziarlo per quel che è stato per me", racconta il maestro. Famiglia di musicisti –aveva studiato pianoforte e tromba al conservatorio –, i, Gente di Fiumara volle titolare una sua famosa canzone il grande autore, emigrarono in Germania dalla Calabria e ad Amburgo, come Tanz Kappelle Beniaand his Brothers, condivisero nei primi anni Sessanta il palco con tali Silver, il primo gruppo di John Lennon, Paul McCartney e George Harrison quando suonavano con Pete Best prima che arrivasse Ringo Starr.