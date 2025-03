Iodonna.it - «Sono stufa di sentire di ragazze stupende che non si danno il proprio valore», dice l'influencer su TikTok. E augura a tutti un amore come quello di Selena Gomez e Benny Blanco: «Il modo in cui lui la fa sentire amata è pazzesco»

Leggi su Iodonna.it

Un video super dire basta agli amori tossici. Chiara Ferragni torna sotto i riflettori con un appello accorato che ha conquistato i follower. «veramentedidiche non siile stanno con degli str***i disumani che le trattano da schifo»,senza giri di parole, sognando per tutte un legame autenticotra. Ma guai a pensare che sia una frecciata all’ex marito Fedez: «Non parlo di Federico, l’ho amato davvero», precisa, mettendo a tacere ogni speculazione. Chiara Ferragni e Fedez, è addio: le tappe della loro storia d’X Leggi anche › Amori tossici, 10 parole per dirsi addio Chiara Ferragni sugli amori tossiciUn’influenza che la tiene a casa, una maratona di serie tv e un lungo sfogo sull’: così nasce il video che sta facendo discutere.