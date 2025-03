Ilfattoquotidiano.it - “Sono stato sedato per l’operazione il 19, poi però mi hanno messo in coma farmacologico per un problema serio. Oggi torno ‘in camerata’”: parla Omar Pedrini

sospeso fra vita e morte, sempre: in due anni ho fatto cinque interventi in anestesia totale di cui due a cuore aperto. L’ultimo 40 giorni fa.”: lo raccontavaal Corriere della Sera nel 2023. Poi il 18 novembre 2024, sempre al quotidiano di via Solferino, spiegava: “Dopo tante operazioni, a breve me ne toccherà un’altra. Il cardiochirurgo mi ha intimato di darmi una calmata”.E ora, 28 marzo 2025, sulla sua pagina Facebook si legge un lungo post: “È QUI LA FESTA (del papà)?per l’intervento il 19/03 alle ore otto ed ero convinto che, al mio risveglio avrei ricevuto il conforto e i pensierini dei miei figli. Invece mirisvegliato 4 giorni dopo perché per undeciso di tenermi inper qualche giorno e mirisvegliato chiedendo della festa del papà ma era ben passata”, le parole dell’ex Timoria.