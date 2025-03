Thesocialpost.it - “Sono i resti di Laura”. La scoperta a 50 anni dalla scomparsa: un caso che si chiude soltanto oggi

Leggi su Thesocialpost.it

umani trovati nel letto di un fiume: è questa l’inquietantefatta da alcuni escursionisti durante una passeggiata. Mentre camminavano vicino all’acqua, sitrovati davanti un cadavere in stato avanzato di decomposizione. L’episodio ha subito sollevato preoccupazioni e portato alla denuncia alle forze dell’ordine, che inizialmente hanno associato il corpo a una donna, ma la sua identità non era ancora stata riconosciuta.La svolta nelLa vicenda si è svolta in California, dove iumanistati rinvenuti sul letto del fiume che costeggia l’autostrada di Watsonville. Quando un primo ritrovamento era avvenuto nel 1995, ilera stato archiviato, dato che le analisi iniziali riuscirono solo a determinare il sesso dei, senza ulteriori dettagli identificativi, come riportato dal New York Post.