Sono d' accordo con J D Vance | Giorgia Meloni scuote la Ue

In un'intervista rilasciata al Financial Times, il premierdice la sua sulle tensioni commerciali tra Stati Uniti ed Europa, invitando l'Unione europea a non reagire impulsivamente ai dazi imposti da Donald Trump.- “A volte ho l'impressione che rispondiamo semplicemente d'istinto. Su questi argomenti devi dire, 'State calmi, ragazzi. Pensiamoci'”, ha dichiarato, rimarcano la necessità di un approccio più riflessivo. Secondo la leader di Fratelli d'Italia, il problema non risiede tanto nei livelli tariffari complessivi, che restano equilibrati tra le due sponde dell'Atlantico, quanto nelle disparità su singoli prodotti, che stanno alimentando le tensioni. “Cigrandi differenze sui singoli beni”, ha ricordato. “È su questo che dobbiamo lavorare per trovare una buona soluzione comune”.