Lettera43.it - Sondaggi politici, la Supermedia del 28 marzo: bene Lega e Forza Italia

Leggi su Lettera43.it

Ladeidel 28ha confermato un quadro sostanzialmente stabile rispetto alle due settimane precedenti, con il centrodestra che si attesta al 48,8 per cento (+0,4) e il centrosinistra fermo al 30,8 per cento (-0,1). Nella coalizione di maggioranza, Fratelli d’si è mantenuta saldamente primo partito con il 29,7 per cento (+0,1), mentre laha guadagnato lo 0,3 per cento arrivando all’8 per cento.è salita al 9,4 per cento (+0,1), mentre il Partito democratico è cresciuto leggermente arrivando al 22,9 per cento (+0,1). Il Movimento 5 Stelle è rimasto stabile all’11,8 per cento, così come Azione (3 per cento) eViva (2,4 per cento).Alleanza Verdi Sinistra (+0,2), mentre +Europa ha registrato un -0,3 per cento).Articolo completo:, ladel 28dal blog Lettera43