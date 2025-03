Ilfattoquotidiano.it - Sondaggi Campania: Fico preferito a Manfredi nel centrosinistra. A destra Piantedosi va meglio di Cirielli

Inil “Campo Largo” sembra avere più vita di quanto ne ha a livello nazionale. Secondo uno pubblicato dal Corriere del Mezzogiorno realizzato da YouTrend per l’associazione Sipes, l’ipotesi di una sfida tra un candidato del centroe uno del cosiddetto “Campo Largo” – formato da Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra e Movimento 5 Stelle – vedrebbe quest’ultimo in netto vantaggio.Alla domanda su chi voterebbero in uno scontro diretto, il 56,6% degli intervistati ha dichiarato che sceglierebbe un candidato del Campo Largo, mentre il 35,6% si orienterebbe sul centro. Il restante 7,8% preferirebbe un altro candidato, mentre gli indecisi e gli astenuti si attestano rispettivamente al 21% e al 37,7%. La situazione cambia nel caso in cui Vincenzo De Luca presenti un candidato sostenuto da lui, ma non dal csx+M5s: in questo scenario, il Campo Largo otterrebbe il 43,2%, il centroil 30,9% e il candidato sostenuto da De Luca il 21%.