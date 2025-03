Nerdpool.it - SOLO LEVELING S2: il finale sabato 29 marzo in esclusiva su CRUNCHYROLL

Leggi su Nerdpool.it

La stagione 2 di-Arise from the Shadow- si avvia verso il suo esplosivoquesto29alle 17.30. Dopo essere stato l’anime più visto dinel 2024, diventando un successo globale e da record, la premiere della stagione 2 è diventata l’episodio con il maggior numero di “mi piace” e di voti nella storia dicon più di 400K voti in 24 ore.Attualmente, la seconda stagione continua a crescere in popolarità e di recente ha superato un’altra serie preferita dai fan su, accumulando oltre 600.000 recensioni, un numero che continua a salire.Tratto dal best-seller web coreano di Chugong,segue Sung Jinwoo, un tempo il cacciatore più debole del mondo, che ottiene l’accesso a un misterioso “Sistema” che lo fa crescere in potenza, velocità e abilità.