Solo chi ha nonni o genitori italiani potrà ottenere la cittadinanza alla nascita La stretta del governo Meloni sui residenti all’estero

Ilstringe le maglie sulle richieste diche arrivano dper ius sanguinis, cioè come discendenti di cittadini. E lo fa modificando con un decreto-legge i criteri per poterla: sarà possibile acquisire lase il legame con un ascendente italiano risale a un massimo di due generazioni. È questo uno dei provvedimenti discussi oggi, 28 marzo, durante il Consiglio dei ministri. Sul tavolo anche il decreto che prevede la riattivazione dei centri in Albania di Shengjin e Gjader, ripensati come centri di permanenza per il rimpatrio. Una mossa che consente di sbloccare il progetto della premiere dell’omologo Edi Rama, rimasto arenato per mesi, ma che ora potrebbe rimettersi in moto, seppur con la necessità di rivedere i patti con Tirana.