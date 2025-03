Snowboard Mondiali Big Air | dominio giapponese in entrambe le finali Matteoli settimo

Leggi su Sportface.it

A Engadina cala il sipario suidi Big Air, con lemaschili e femminili andate in scena nel corso della serata odierna. Al maschile, a spuntarla è Ryoma Kimata dal Giappone. Il classe 2002 si impone con una prova da 176.75, superando il connazionale Taiga Hasegawa, fermo a quota 174.50. A chiudere il podio è lo statunitense Oliver Martin, artefice di un 171.75. Settima posizione invece per l’azzurro Ian, che ha iniziato la finale in salita dopo una difficile prima run. Il classe 2005 si impegna in una rimonta, ma non va oltre il 108.00.1. Ryoma Kimata (JPN) 176.752. Taiga Hasegawa (JPN) 174.503. Oliver Martin (USA) 171.754. Romain Allemand (FRA) 170.255. Yuto Miyamura (JPN) 155.756. Enzo Valax (FRA) 149.007. Ian(ITA) 108.008. Wenlong Yang (CHN) 103.