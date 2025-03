Snowboard Cross Michela Moioli sfata anche l’ultimo tabù di una carriera immensa | arriva l’oro mondiale a St Moritz

Leggi su Sportface.it

Lacrime di gioia scendono dagli occhi di, che a St.hatodi unasemplicemente straordinaria. La 29enne lombarda, già oro olimpico nel 2018 e vincitrice di tre Coppe del Monde, conquista per la prima voltaun oro. Lo fa in Svizzera, nella sua specialità, lo, e a suo modo, con un finale elettrizzante che la vede vincitrice al fotofinish. Nulla da fare per la rivale di tante battaglie, la britannica Charlotte Bankes, che deve accontentarsi della seconda posizione davanti alla franceese Julia Pereira de Sousa, che dopo aver condotto per buona parte della finale, crolla nei metri conclusivi e si prende il bronzo.Una mattinata dominante da parte di, che aveva fornito ottime sensazioni sin dai turni precedenti, conquistando la prima piazza sia nei quarti di finale che in semifinale.