Nerdpool.it - Sky e NOW: le novità di aprile 2025! Tutti i film e le serie tv in arrivo e le Sky Cinema collection!

Leggi su Nerdpool.it

Sky e NOW hanno annunciato la lista deie delletv in prima visione innel mese diin Italia. Subito sotto trovate la lista completa.Vi ricordiamo, inoltre, l’elenco non è quello definitivo, potrebbero quindi esserci delle variazioni nei prossimi giorni.Iin prima visione insu Sky e NOW adsu SkyUno: THE IMAGE OF YOU Mistero/Thriller6su SkyUno: IL TEMPO CHE CI VUOLE Drammatico 7su SkyUno: TWISTERS Azione/Avventura 12su SkyUno: ETERNO VISIONARIO Drammatico 14su SkyUno: UNA TERAPIA DI GRUPPO Commedia/Drammatico15su SkyUno: SMILE 2 Horror/Thriller18su SkyUno: BETTER MAN Biografico/Musicale 20su SkyUno: DIAMANTI Commedia/Drammatico 21su SkyUno: CATTIVISSIMO ME 4 Animazione/Commedia24su SkyUno: MIMI’ – IL PRINCIPE DELLE TENEBRE Drammatico/Horror 25su SkyUno: EILEEN Drammatico/Thriller 28su SkyUno: NAPOLI – NEW YORK Drammatico Letv in prima visione insu Sky e NOW ad14: THE LAST OF US Stagione 2 Sky Atlantic Ogni lunedì alle 21.