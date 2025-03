Anteprima24.it - ‘Sistema Cilento’: Iannone e Bicchielli chiedono di fermare elezioni, ma c’è già la convocazione dei comizi elettorali

Tempo di lettura: 2 minuti“Le prossimealla Provincia di Salerno e al Comune di Capaccio-Paestum impongono la massima vigilanza e bisogna essere assolutamente certi che gli esiti non vengano inquinati, anche da atti che siano più della già vergognosa clientela politica che contraddistingue le pratiche amministrative del PD deluchiano”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio, Segretario della Commissione d’Inchiesta Antimafia il giorno dopo la nuova inchiesta che ha smantellato, con dieci arresti, un patto politico mafioso tra lo stesso Alfieri, già ai domiciliari per l’inchiesta sulle irregolarità in gara d’appalto e Roberto Squecco, pregiudicato già condannato con sentenza definitiva e reso famoso da una sfilata di ambulanze a sirene spiegate all’annuncio della vittoria di Alfieri al comune nel giugno del 2019.