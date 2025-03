SismaUsgs | si temono migliaia di morti

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

11.11 L'US Geological Survey, il servizio geologico Usa, ha diramato l'allerta rossa per vittime e danni, dopo il sisma di magnitudo 7.7 che ha colpito Myanmar e Thailandia. "Probabile che si verifichinodi decessi" e danni diffusi e ingenti, scrive l'Usgs. Per ora in Myanmar isono 25. Lo stato di emergenza riguarda 6 regioni. Si teme per 20 bambini in un monastero a Taungoo, tra le zone più colpite. In Thailandia 2e 7 feriti tra i 43 operai travolti dal crollo di un palazzo di 30 piani in costruzione.