Secoloditalia.it - Sinistre anti-italiane e con la bava alla bocca. Pd scatenato: “Meloni al guinzaglio di Trump”

Leggi su Secoloditalia.it

È un fuoco di fila che difficilmente intaccherà le convinzioni della premier Giorgia, abituata ai quotidiani attacchi urlati delle opposizioni, ma che non rende un buon servizio all’immagine dell’Italia all’estero. “Schiava di”, “Ha scelto Vance”, “traditrice”, “governo disastroso”: questi i commenti del giorno da parte del campo largo liquefatto. Ma non è uno scoop: le, che oggi accusano la presidente del Consiglio di non tutelare gli interessi nazionali e di andare aldel presidente Usa, storicamente hanno sempre anteposto le rappresaglie politiche all’unità nella postura internazionale.Sinistra disperata all’attacco della premierL’intervista esclusiva al Financial Times di Giorgia, all’indomani del summit parigino dei ‘volenterosi’, scatena la rabbia delle opposizioni.