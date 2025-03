Iltempo.it - "Singolare che...". La domanda di Nuzzi che spiazza Sempio: il dubbio sul Dna

Andreaproclama ancora la sua innocenza con una intervista a Gianluigi, nella puntata di Quarto Grado di venerdì 28 marzo su Rete 4. L'uomo è tornato a essere indagato dopo 17 anni per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, per il quale è in carcere l'allora fidanzato Alberto Stasi., amico del fratello della vittima, vuole difendersi in prima persona "perché purtroppo questa storia corre lungo due binari. Uno che è quello legale, che per me si è già concluso due volte con delle archiviazioni, e un altro che è quello mediatico. E il problema qual è? Che per quanto sia brutto, sia fastidioso, non posso ignorare la parte mediatica. Perché se non mi mostro, non vado a rispondere, non mi faccio vedere, dall'altra parte mi possono tirare addosso di tutto. Quindi a un certo punto, per forza di cose, bisogna anche comparire e farsi vedere", afferma.