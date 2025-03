Lanazione.it - Sindacati chiedono accelerazione lavori al deposito Ataf di viale dei Mille

"Terminare ial più presto e mettere i locali a disposizione dei lavoratori". A chiederlo sono le segreterie territoriali della Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti Uil e Faisa Cisal e la Rsa di Autolinee Toscane Urbano Centro. E i locali sono quelli deldideidove ogni giorno gravitano diverse centinaia di lavoratori. "Ma le condizioni sono ben lontane da un luogo di lavoro decoroso e capace di soddisfare le reali esigenze in modo dignitoso e esaustivo" dicono in coro i. Il problema è ben noto: suldidei– di proprietà diSpa attualmente concesso in affitto, per 1,5 milioni di euro, ad Autolinee Toscane – nel maggio 2023 si è abbattuta una bomba d’acqua che ha provocato ingenti danni. "E ancora oggi i danni sono sotto gli occhi di tutti" tuonano iricordando che idi ripristino sono iniziati tra agosto e settembre 2023 e che da cronoprogramma dovevano terminare alla fine di quell’anno.