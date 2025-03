Bubinoblog - SIMONA VENTURA OPINIONISTA DELL’ISOLA: “LE MANCAVA GIUSTO QUESTO, ACCONTENTIAMOCI”

torna all’Isola dei Famosi. Dopo averla condotta nelle edizioni più gloriose ed esserci tornata come naufraga, ora saràal fianco della nuova conduttrice Veronica Gentili.La conferma arriva da Alfonso Signorini che lunedì chiuderà il Grande Fratello, dando poi la linea a The Couple con Ilary Blasi e poi all’Isola dei Famosi, sempre su Canale 5, con la coppia Gentili-.Signorini ha rivelato a Boom una notizia che girava da qualche tempo, oggi la conferma ufficiosa.Se ci saràa L’Isola dei Famosi come? Mi sa di sì. Ci sarà lei in coppia con la Gentili. È comunque un bel ritorno,per adesso di. Lefare l’, poi ha fatto tutto.L’Isola dei Famosi farà compagnia al pubblico dell’ammiraglia Mediaset tra la primavera e l’estate nell’ottica di tenere accesa Canale 5 anche nei mesi più caldi dell’anno, quelli in cui Rai1 le permette di rifiatare.