Tvpertutti.it - Simona Ventura all'Isola dei Famosi opinionista: perché accettare questa umiliazione?

Alfonso Signorini conferma:all'dei2025!Preparativi in corso per L'dei2025 in onda a maggio. Il reality show sta per tornare nella prima serata di Canale 5 con non poche rivoluzioni dopo i deludenti ascolti dello scorso anno con l'edizione affidata a Vladimir Luxuria. La produzione ha deciso di puntare tutto su Veronica Gentili al timone mentre in Honduras ci sarà Pierpaolo Pretelli.Novità anche per gli opinionisti. Dopo i primi retroscena sul ritorno di Dario Maltese e Luxuria, pare che l'idea sia già naufragata. Ad affiancare la Gentili ci saràall'dei. A confermare la notizia è stato Alfonso Signorini a Boom sui social: "Se ci sarà come? Mi sa di sì".da regina adell'dei: ma?C'è grande fermento per il ritorno diall'2025.