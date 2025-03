Quotidiano.net - Simenon, la mostra. Viaggio alla ricerca delle radici del genio

Non solo una. Un vero e proprioriscoperta di un personaggio che ha contribuito in modo importantecultura mondiale. Sulle tracce di Georges: unache, come detto, sarà un lungodel, attraverso i suoi stessi viaggi, le sue carte, i film tratti dalle sue opere, le fotografie che ha realizzato durante i suoi reportage in Francia, in Europa, in Africa, nel mondo che inconsciamente andava verso la Seconda guerra mondiale. Assisteremonascita di Georges Sim (così si firmava spesso il giovane agli esordi) e conosceremo Georges(nella foto, lo scrittore belga osserva la Darsena che gli ricorda il canale Saint Martin di Parigi – Milano 1957), il creatore di Maigret, l’autore dei ’romanzi duri’, il romanziere che si comportava da editore, il liégeois diventato cittadino del mondo, lo scrittore che cercando se stesso seppe raccontare le paure, le ossessioni, le atmosfere del Secolo breve.