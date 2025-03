Silvian Heach inaugura lo store monomarca nel Vulcano Buono di Nola

Leggi su Ildenaro.it

Grande festa targatache hato giovedì 27 marzo il suo nuovo edesclusivopresso il centro commerciale, in provincia di. Il brand italiano, che studia e anticipa i nuovi trend della moda con creazioni glamourmirate ad identificare le diverse sfumature femminili, è in continua ascesa con un ottimoposizionamento nel panorama dell’abbigliamento femminile non solo italiano, e l’openingdellone è un’ulteriore prova.Protagonisti sono stati i capi della nuovissima collezione SS25 dove il colore mai come inquesta stagione la fa da padrone e i modelli strizzano l’occhio a figure dalla forte identitàcon stili anche diversi, a volte easy-chic e sexy, altre volte più pop e cool, creando cosìcombinazioni originali e distintive sempre nel segno del design contemporaneo eaccattivante.