Signorini conferma Ventura a L'Isola dei Famosi: "In coppia con Gentili"

Ci sarà anche Simonaalla fine adei. Il suo nome, che gravitava da tempo come papabile opinionista unica, è statoto da Alfonso– suo amico – che questa mattina a Boom ha risposto affermativamente alla domanda: “Ma ci sarà Super Simo adeicome opinionista?“.Il conduttore del Grande Fratello è stato chiaro: “Se ci sarà Simonadeicome opinionista? Mi sa di sì” – specificando che sarà unica – “Ci sarà lei incon la“. Il ritorno adeiin qualità di opinionista ad Alfonsonon dispiace. “È comunque un bel ritorno, accontentiamoci per adesso di questo. Le mancava giusto fare l’opinionista (adei, ndr), poi ha fatto tutto“. Alla luce dei fatti sarebbe stato bello se al posto di Pierpaolo Pretelli avessero preso Giulia Salemi come inviata così da proporci un’edizione tutta al femminile: conduttrice, opinionista e inviata.