Ilfattoquotidiano.it - “Signore, non so esisti ma ti cerco”: in libreria la “Preghiera del non credente” di Vittorino Andreoli

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Non conta tanto la differenza tra credenti e non credenti, ma conta la differenza tra pensanti e non pensanti” si trovò a dire più di una volta l’arcivescovo di Milano Carlo Maria Martini. Sembra scorrere lungo questo solco ladel nondel celebre psichiatra(TS edizioni, 128 pagg., 12,90 euro). E’ un modo per dare voce alle tante persone che cercano, che non credono, ma vorrebbero credere, che credevano e non credono più. E in questa voce risuona una sincera speranza: “, non ti conosco ma ti penso, non so sema ti, e giungo a desiderare che tu ci sia”. Si tratta di un dialogo diretto e appassionato con Dio, nel qualeevoca le domande più profonde dell’animo umano, interrogandosi sul bisogno di trascendenza e sul rapporto con il divino di una società spesso segnata dal dubbio e dalla perdita della fede.