Quifinanza.it - Siccità in 4 regioni Italiane, i danni stimati salgono a 9 miliardi

Leggi su Quifinanza.it

L’estate non è ancora iniziata e l’Italia si trova già a fronteggiare un’emergenzasenza precedenti. La situazione è particolarmente grave in 4del Sud – Puglia, Sardegna, Sicilia e Basilicata – dove la crisi idrica rischia di mettere in ginocchio il settore agricolo e zootecnico, confino a 9di euro.Senza un intervento strutturale immediato, il rischio è che la carenza d’acqua comprometta le produzioni agricole, riduca la disponibilità di foraggi per gli allevamenti e, nel lungo periodo, minacci persino l’approvvigionamento idrico per uso civile.Emergenza, bacini idrici ai minimi storici in ItaliaSecondo Coldiretti, il monitoraggio effettuato in occasione della Giornata mondiale dell’Acqua del 22 marzo conferma una situazione allarmante: nonostante le piogge invernali, i bacini idrici dellepiù colpite sono ai minimi storici.