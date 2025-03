Trentotoday.it - Si riapre il caso Karaboja: morto 9 anni fa, ora verrà riesumata la salma

Quello che novefa fu archiviato come un suicidio, oggi diventa un cold case, un (potenziale)irrisolto rimasto in silenzio per tutto questo tempo. È la vicenda di Artur, falegname 41enne di origine albanese trovato nel 2016 senza vita all’interno della sua mansarda a Cavareno.