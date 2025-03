Anteprima24.it - Si finge carabiniere per truffare anziano, arrestato a Taranto 42enne di Casoria

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiSi è fintoperun 89enne di, dal quale si è fatto consegnare 300 euro in contanti e la fede nuziale per risolvere un presunto incidente stradale causato dal figlio dell’, ma è stato rintracciato eda una pattuglia di veri carabinieri. In carcere è finito undicon precedenti specifici. I militari hanno notato un’auto con a bordo l’uomo, che indossava un berretto scuro e sembrava intenzionato a non farsi riconoscere o inquadrare da eventuali telecamere. Dal controllo sulla targa è emerso che la vettura era stata noleggiata nei giorni precedenti e il conducente era stato coinvolto in una truffa ai danni di un.Ilaveva contattato telefonicamente la vittima, spacciandosi per un, chiedendo al malcapitato del denaro per aiutare il figlio che sarebbe finito nei guai a causa di un incidente stradale.