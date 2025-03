Metropolitanmagazine.it - Si, è vero, la principessa di Svezia lancia la sua linea skincare: si chiama minLen ed è in collaborazione con Weleda

Un brand a dir poco reale, quello delladiMadeleine, che. Si tratta di unanaturale dedicata alla cura della pelle, che segna l’inizio della carriera da imprenditrice per la. Il nome è la crasi tra due parole svedesi, ‘mio’ (min) e ‘soft’ (len). Len, inoltre, è anche il soprannome della, che per l’occasione ha anche scelto di utilizzare il suo nome privato Madeleine Bernadotte.Ladi, brandQueste le parole di Madeleine: “Come genitori, abbiamo la responsabilità di aiutare i nostri figli a fare scelte consapevoli sui prodotti per la cura della pelle. Sentivo che c’era bisogno di unadi prodotti che non solo dasse la priorità alla sicurezza, ma fosse anche divertente da usare, realizzata con ingredienti naturali, splendidamente profumata e progettata con cura con una confezione accattivante per tutta la famiglia”.