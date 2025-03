Lanazione.it - Si chiude la stagione teatrale alle Fornaci di Terranuova

Arezzo, 28 marzo 2025 – La2024/2025 del Teatro Auditorium LediBracciolini si avvia alla conclusione con un evento speciale. Domenica 6 aprile,ore 17:00, andrà in scena l’ultimo spettacolo in cartellone: Blu il colore della felicità, della compagnia livornese Pilar Ternera. Diretto da Francesco Cortoni, lo spettacolo è pensato per un pubblico dai 4 anni in su e promette di accompagnare gli spettatori in un viaggio poetico alla ricerca della felicità. Attraverso una combinazione di magia, performance dinamiche, sussurri e immagini suggestive, la rappresentazione esplora il concetto della felicità e la sua presenza costante nelle nostre vite. Con una narrazione coinvolgente, il protagonista guiderà il pubblico alla scoperta di un passaggio segreto verso la felicità, trasformando il palcoscenico in un luogo di meraviglia e scoperta.