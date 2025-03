Quotidiano.net - Si balla e si canta. Dj set e concerti per tutti i gusti

Leggi su Quotidiano.net

di Roberto CanaliPrimavera a tutta musica in Lombardia dove il ritorno della bella stagione coincide con la voglia di tornare a divertirsi. Naturalmente Milano è al centro della movida con i suoi palcoscenici e anche con i suoi locali più iconici come l’Alcatraz che domani sera propone ‘90 all’ora party’ con un dj set per scatenare la nostalgiando le migliori hit del decennio, con tanto di coreografia e cocktail a tema. Tutt’altra musica, sempre all’Alcatraz, martedì 1 aprile, scelto da Bugo per il suo ‘Concerto finale’, un addio ai fan o forse un arrivederci come sembra suggerire la data. Da sempre fuori dagli schemi, eclettico, carismatico e inafferrabile, Bugo, dopo oltre vent’anni di musica caratterizzati da brani che hanno segnato intere generazioni. Il concerto, che coinciderà con l’ultima data del tour legato alla pubblicazione del suo ultimo disco di inediti ’Per Fortuna Che Ci Sono Io’, sarà una vera e propria festa, una celebrazione della carriera dell’iconico artista per festeggiareinsieme, un’ultima volta.