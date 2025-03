Lanazione.it - Si aprono le candidature per i volontari

PISTOIA Tutto pronto per entrare a far parte della squadra. È stata ufficialmente lanciata la chiamata dei "Dialoghi di Pistoia" alla ricerca di, a formare quella festosa marea che sarà in servizio durante i giorni del festival, 23, 24 e 25 maggio prossimi. L’appello è rivolto sia a studenti delle scuole secondarie del quarto e quinto anno, sia gli studenti universitari. Non è richiesto nessun altro requisito in particolare, se non la voglia di mettersi al servizio di questo bell’evento che in questi anni di festival ha coinvolto ben 5.400 giovani. A ciascuno sarà poi attribuito un compito preciso da svolgere, deciso in base alle attitudini dei singoli e dei loro interessi, che verrà quindi eseguito in squadre. Queste le squadre: punto informazioni, gestione location festival, pronto intervento, fotografi, live posting social, Facebook e Instagram, ufficio stampa, musei, eventi per bambini.