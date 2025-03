Quotidiano.net - Si alza il sipario. Ironia e riflessione. Tutti a teatro!

di Maurizio CostanzoSiil, con grandi nomi e spettacoli peri gusti. A cominciare da stasera, quando l’attore e cabarettistica Maurizio Lastrico sarà in scena alle ore 21 aldei Rinnovati di Siena col suo spettacolo ‘Sul lastrico’. Replica domani alla stessa ora e il 30 marzo alle 17. A Prato domani sul palcoscenico delPoliteama alle ore 21 arriva ‘Il Romanzo della Bibbia’. Una storia narrata a due voci, con Aldo Cazzullo che racconta e Moni Ovadia che lo accompagna con letture, interventi e canti. Ad Assisi il 30 marzo alle ore 17 Carlo Buccirosso protagonista alLyrick con ‘Il vedovo allegro’. Il 31 marzo alle ore 21 invece, Paolo Rossi sarà alNuovo di Pisa con la sua ‘Operaccia satirica’, ovvero ’la guerra dei sogni’. Le operacce satiriche sono creazioni stravaganti che nascono dalle più diverse ispirazioni, dai grandi classici letterari trasformati in buffe composizioni come da episodi ’rubati’ dalla vita vissuta.