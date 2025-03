Ilgiorno.it - Si allontana da una comunità a Mantova e viene ritrovato a Como, dove finisce in carcere

Leggi su Ilgiorno.it

, 28 marzo 2025 – Gli agenti della Squadra Volante, mentre facevano controlli nelle stazioni ferroviarie, si sono imbattuti in un comasco di 41 anni, con precedenti penali e di polizia, che è risultato essersito volontariamente da unadiera affidato in prova, in misura alternativa alla carcerazione per una condanna per droga. È stato visto e controllato giovedì sera verso le 23 nello scalo diSan Giovanni, mentre vagava tra atrio e marciapiedi con aria spaesata. Subito sono emersi i suoi precedenti, e successivamente il suomento dallana, denunciato dagli operatori del centro il giorno precedente, 27 marzo. Dopo averlo accompagnato in Questura, i poliziotti hanno informato i carabinieri dititolari del rintraccio elettronico, e successivamente il personale dellaper avvertirli che l’uomo era in custodia a