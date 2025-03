Shot all’amaretto corretti con ketamina | la banda di baristi che ha drogato e stuprato 41 donne

Leggi su Open.online

Almeno 41sarebbero state drogate e poi stuprate nei bar della piccola città belga di Kortrijk, scossa da un caso giudiziario che coinvolge i gestori di tre bar e diversi altri dipendenti. Secondo gli inquirenti fiamminghi, i titolari avrebbero, d’accordo l’uno con l’altro, versato droghe nei drink delleper poi poter abusare di loro. Nell’inchiesta sono coinvolte altre persone che lavoravano nei bar oggetto d’indagine, tra cui camerieri e buttafuori. Insieme avrebbero agito in gruppo, scambiandosi informazioni sulle vittime e su come mettere le sostanze stupefacenti nelle bevande. In quest’ambito, fondamentale sarebbe stata la, un anestetico per equini comunemente utilizzato a scopi ricreativi.Glicon la«Ci sono già 41 vittime identificate per il periodo compreso tra dicembre 2021 e dicembre 2024 e l’indagine continua per identificarne potenzialmente altre», ha affermato giovedì Griet De Prest, portavoce dell’ufficio del procuratore pubblico delle Fiandre occidentali.