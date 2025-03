Tutto.tv - Shaila Gatta rompe il silenzio dopo i gossip post GF: verità su Lorenzo e come sta

Da quando è uscita dalla casa del Grande Fratello,è stata al centro di critiche e pettegolezzi. In questi giorni, infatti, sono numerose le notizie che sono trapelate sul suo conto, specie in relazione aabbia preso l’uscita dalla casa del GF. Ma non solo. Ad accendere le polemiche sono stati anche alcuniinerenti un possibile allontanamento daSpolverato, a favore di un suo ex fidanzato. Ad ogni modo,tutti i pettegolezzi trapelati, la ballerina ha deciso di dire la sua. Le parole disu tutti itrapelati sul suo contoil GFCosa c’è di vero in tutti i pettegolezzi che sono trapelati suda quando è uscita dalla casa del GF? A quanto pare sarebbero tutte fake news. Are ilsulla faccenda è stata direttamente l’ex concorrente del GF che, tuttavia, è intervenuta per vie traverse e non in modo diretto.