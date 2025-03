Quotidiano.net - Setup da urlo? Inizia dal monitor Philips Evnia 32”: 180 Hz, HDR10, ora in offerta con il 21% di sconto

Leggi su Quotidiano.net

Se sei alla ricerca di unda gaming che sappia unire prestazioni elevate, immersione visiva e design curato, il32M2C3500L è una delle proposte più interessanti del momento. E lo è ancora di più grazie alle offerte di primavera su Amazon, che lo portano a un prezzo scontato del 21%, rendendolo un investimento ideale per i gamer esigenti e per chi vuole il massimo anche nel lavoro creativo. A soli 189,00€, IVA inclusa, non puoi lasciartelo sfuggire. Acquista adesso il32M2C3500L indel 21%:da gaming curvo a 180 Hz Il cuore pulsante di questoè il suo display QHD da 32 pollici curvo, con risoluzione 2560x1440 pixel. La curvatura favorisce un’esperienza immersiva, perfetta per giochi d’azione, titoli open world e contenuti multimediali, portando lo spettatore al centro della scena.