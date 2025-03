Ilrestodelcarlino.it - Settemila metalmeccanici reggiani in piazza: “Vogliamo il contratto”

Reggio Emilia, 28 marzo 2025 –sono scesi inquesta mattina, sfilando lungo la via Emilia con striscioni, fischietti e bandiere per protestare contro l’indisponibilità di Confindustria e Confapi a trattare per il rinnovo delcollettivo nazionale. La mobilitazione, organizzata a livello nazionale dalle tre federazioni sindacali di categoria (Cgil, Cisl e Uil), ha visto cortei in tutte le province italiane. Salari troppo bassi «Nella provincia di Reggio le famiglie con almeno un dipendente metalmeccanico sono ormai 40 mila – dichiarano congiuntamente le federazioni sindacali deiFiom, Fim e Uilm– garantire l’aumento del potere d’acquisto con incrementi salariali superiori all’inflazione significa migliorare il benessere di tutto il territorio, non solo di quelle famiglie».