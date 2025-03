Sport.quotidiano.net - Serie C, Pescara-Arezzo rinviata per l’allerta meteo. Quando verrà recuperata

, 28 marzo 2025 –a causa maltempo la partitadiC (Girone B), valida per la 34esima giornata. A comunicare il rinvio “a data da destinarsi” è stato, in una nota ufficiale, il club biancazzurro. L’incontro era in programma domani pomeriggio, fischio d’inizio alle 15, allo allo Stadio Adriatico Cornacchia ma già dalla mattinata di oggiaveva messo a rischio la gara: le abbondanti piogge nelle ultime ore hanno generato allagamenti e problemi di viabilità in varie zone della città abruzzese, anche nell’area del campo sportivo, dove alcune strade sono state interdette a causa del rischio di caduta alberi. Gli organi di sicurezza della città si sono quindi riuniti per capire se rinviare o meno l’incontro tra la squadra di casa e gli amaranto, visto che il manto erboso sembrava comunque praticabile ancora nella tarda mattinata di oggi, ed era stata presa anche in considerazione l’ipotesi di disputare la partita ma a porte chiuse.