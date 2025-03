Sport.quotidiano.net - Serie B femminile. Titane, Acquaviva è un tabù. Al Brescia basta un solo gol

Rimandato ancora una volta l’appuntamento con il primo successo ad, così come quello con le due vittorie di fila per la San Marino Academy. Lenon fanno mancare dedizione e impegno, e si battono sostanzialmente alla pari con unche però si rivela più cinico di loro (1-0): in una partita senza fuochi d’artificio, ungolalle Leonesse per tornare in Lombardia con in tasca il bottino pieno. Riallacciarsi al successo di Verona è il mantra: anche per questo Simone Bragantini conferma in blocco l’undici sceso in campo contro le clivensi. Leapprocciano la gara con la determinazione e l’aggressività richieste dal tecnico, reggono per i primi 45 minuti, poi ilmette la freccia con Berti a inizio ripresa e, alla fine, si prende tutto il Repubblica. Lasciando la squadra di Bragantini a quota 20 in classifica, con quattro punti di vantaggio sul Pavia penultimo della classe e a una lunghezza dall’Orobica Bergamo, squadra che attualmente festeggerebbe la salvezza.