Sport.quotidiano.net - Serie B, 31esima giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le gare

Roma, 28 marzo 2025 – Dopo la sosta nazionali torna laB, che si aprirà con la gara tra Spezia e Brescia, in programma per questa sera alle 20:30. I bianconeri di D'Angelo vogliono riprendere la corsa alla promozione diretta dopo il pareggio della scorsacontro il Cesena, e oggi avranno la possibilità di portarsi a -2 dalla squadra di Inzaghi. Affronteranno un Brescia in profonda crisi, sprofondato fino al quartultimo posto a un solo punto dalla retrocessione diretta. Maran è nuovamente sulla graticola e deve necessariamente trovare punti importanti per la salvezza. Domani scenderanno in campo sia il Sassuolo che il Pisa. I nerazzurri affronteranno il Cosenza alle 15, allo stessoo di Sampdoria – Frosinone, Mantova – Sudtirol e Modena – Catanzaro. Cremonese – Cittadella è in programma per le 17:15, mentre il Sassuolo capolista ospiterà la Reggiana alle 19:30.