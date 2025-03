Digital-news.it - Serie B 2024/25 - Diretta DAZN 30a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Il derby emiliano Sassuolo-Reggiana, in programma sabato 29 marzo alle ore 19:30 al Mapei Stadium, sarà uno degli appuntamenti più attesi della 31ªdiBKT/25. Un match carico di rivalità e storia, disponibile suanche in modalità gratuita.Il Sassuolo, attuale capolista sotto la guida di Fabio Grosso, punta a consolidare la propria posizione replicando il successo dell’andata. Dall’altra parte, la Reggiana è determinata a dare battaglia per conquistare punti fondamentali e risalire la classifica.I tifosi che non sono ancora abbonati apotranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita. andando su.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.Disponibile tutta su, per seguire laBKT basterà attivare il nuovo pacchetto Goal Pass disponibile in diverse formule: si parte da circa 10 euro al mese con l’Annual Pass con pagamento anticipato (129 euro all’anno in un’unica soluzione) oppure 13,99 euro al mese per 12 mensilità con il piano Annuale dilazionato.